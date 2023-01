Mis au placard au Stade Rennais depuis plusieurs mois, Alfred Gomis a trouvé un point de chute en Serie B, plus précisément à Côme.

Comme évoqué ces dernières heures, Alfred Gomis et le Stade Rennais vont enfin pouvoir se libérer. Le portier international sénégalais, qui était devenu un cinquième choix de Bruno Genesio et qui n’avait plus joué en club depuis la fin de saison dernière, retourne là où tout a commencé après trois saisons passées dans l’Hexagone : en Italie. En effet, il s’est engagé sous les couleurs de Côme, actuel 15 de la Serie B italienne. Le Champion d’Afrique de 29 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

« Je suis ici parce que le club a montré qu’il me voulait vraiment et pour moi c’est une chose très importante. Je veux donner un coup de main, aider l’équipe de toutes les manières possibles et je suis convaincu que ce sera mutuel. Je retrouve Moreno Longo (entraîneur de Côme) qui m’avait entraîné dans l’équipe de jeunes du Torino, je m’entendais très bien avec lui et ce sera un plaisir de pouvoir retravailler avec lui », a réagi l’ancien gardien de la SPAL dans des propos relayés sur le site de son nouveau club.

Welcome Alfred! 🤝 Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio a titolo temporaneo dallo @staderennais fino al giugno del 2023 di Alfred Gomis ✍️⚽ ➡ https://t.co/nXEWLGeu9c#blunelcuore #forzacomo #welcome alfred pic.twitter.com/fnMIUcFuG9 — Como1907 (@Como_1907) January 27, 2023

