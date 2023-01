Peu avant la rencontre face au Stade Rennais ce vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le Président du FC Lorient s’est prononcé sur l’arrivée de Bamba Dieng en provenance de l’OM.

Encore poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a enfin franchi la porte de départ. L’attaquant sénégalais est officiellement devenu un joueur du FC Lorient. Les Merlus ont dépensé huit millions d’euros pour faire venir le Champion d’Afrique de 22 ans. Alors que son club accueillait le Stade de Rennais en Ligue 1 vendredi soir, Loïc Ferry a profité de ce rendez-vous au micro de Prime Video pour se prononcer sur le recrutement et sur les sacrifices de l’ancien pensionnaire de l’Institut de Diambars qui a d’ailleurs assisté depuis les tribunes du Stade du Moustoir à la victoire de ses nouveaux partenaires face au Stade Rennais (2-1).

« On est très content. On a essayé de le recruter l’été dernier, ça ne s’est pas fait. Mais il a choisi le FC Lorient, il a fait énormément d’efforts financiers aussi pour venir au FC Lorient. Tout le monde est ravi de sa signature. Si des joueurs de ce calibre nous rejoignent c’est parce que les équipes du club, que ce soit la direction sportive mais aussi le coach lui-même, est très convaincant dans ses arguments. Encore une fois, on est un peu victime de notre succès. Si des joueurs sont sollicités, et si le club est un tout petit peu déstabilisé, il ne faut pas se le cacher puisque ce n’était pas prévu qu’il y ait autant d’effervescence autour de nos joueurs, c’est aussi parce que les choses fonctionnent bien. On va essayer de faire en sorte que nos ambitions sportives, car on a des vraies ambitions sportives, puissent être soutenus d’ici la fin de la saison. »

