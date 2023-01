Unique buteur sur penalty lors de la victoire des Lions en quart de finale du CHAN, le milieu de terrain est revenu sur cette séquence et évoque la suite de la compétition.

Lamine Camara après la victoire 1-0 du Sénégal contre la Mauritanie :

« J’avais la pression sur moi, mais il ne fallait pas fuir sa responsabilité. J’avais manqué un penalty la dernière fois et il ne fallait pas se rater encore en faisant la même erreur. Grâce à mes coéquipiers, qui m’ont soutenu, j’ai pu marquer. Je me suis beaucoup plus concentré. Ça dépend de l’adversaire. En toit cas, on va se préparer, quelque soit l’équipe qu’on affrontera en demi-finale. On croit en nos capacités, et, avec le niveau du football sénégalais, nous n’avons à peur de personne. »

