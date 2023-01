Pour le latéral gauche des Lions, un meilleur parcours dans ce CHAN pourrait rendre plus donner une meilleure image au Championnat sénégalais, souvent décrié pour un manque de présence au niveau international.

Cheikh Tidiane Sidibé a réagi après la victoire en quart de finale contre la Mauritanie :

« C’est une belle victoire. On était prêt pour ça, et, malgré qu’on savait que le match allait être difficile, notre objectif était d’atteindre les demi-finales et de faire partie du carré d’as. On est tous très contents. On va bien se préparer pour les demies. Comme nous l’a dit le coach, on veut écrire notre propre histoire (à travers ce CHAN) et donner une autre image à notre Championnat. C’est seulement à travers de notre parcours dans ce CHAN qu’on y arrivera. »