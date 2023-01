Contre la Mauritanie, en quart de finale du championnat d’Afrique des Nations, le sélectionneur national des Lions Locaux Pape Thiaw devrait opérer un seul changement dans son onze de départ. Moussa Ndiaye va remplacer, Élimane Cissè forfait, dans l’entre jeu.

Vendredi vers les coups de 19h 00 GMT au stade 19 Mai 1956 d’Annaba, l’équipe nationale du Sénégal tentera de décrocher une place en demi-finale de la 7e édition du championnat face à la formation de la Mauritanie. Pour ce derby qui sera sans doute âprement disputé, le technicien des Lions devrait miser sur les mêmes joueurs qui avaient débuté contre la RDC, à l’exception d’Elimane Cissè, blessé et forfait pour cette rencontre.

Le milieu de terrain de Diambars sera à coup sûr remplacé par le sociétaire du Jaraaf de Dakar, Moussa Ndiaye. Pour le reste, pas de changement. On devrait retrouver Pape Mamadou Sy dans les buts, en défense, l’axe central sera composé de Cheikh Omar Ndiaye et Ousmane Diouf.

Sur les côtes, Cheikh Tidiane Sidibe et Mamadou Sane devront tenir leurs rangs. Ousmane Kane jouera le rôle de sentinelle à côté de Lamine Camara et de Moussa Ndiaye. En attaque, pas de surprise non plus, les ailiers Malick Mbaye et Pape Amadou Diallo seront maintenus. En pointe, on retrouvera Cheikh Ibra Diouf apte pour ce rendez-vous.

Pape Amadou Sy – Cheikh Tidiane Sidibé – Cheikh Omar Ndiaye – Ousmane Diouf- Mamadou Sane – Lamine Camara – Ousmane Marouf Kane – Moussa Ndiaye – MALICK Mbaye – Pape Amadou Diallo – Cheikh Ibra Diouf

wiwsport.com