Face à la Mauritanie ce vendredi à 19 H GMT, les hommes de Pape Thiaw qui se battent pour une place en demi finale ont remis la même composition d’équipe à une exception près par rapport au dernier match. Moussa Ndiaye remplace Elimane Cissé blessé.

Comme annoncé par Wiwsport lors de la publication du onze probable des Lions locaux, l’équipe nationale locale du Sénégal n’a effectué qu’un seul changement en marge de son quart de finale contre la Mauritanie ce vendredi au stade du 19 mai 1956. L’unique modification opérée par Pape Thiaw est dans l’entre jeu. Blessé et forfait face aux Mourabitounes, Elimane Cissé est remplacé par le joueur du Jaraaf Moussa Ndiaye.

Mis à part ce petit réajustement, les coéquipiers d’Ousmane Kane s’aligneront de la même manière que lors de la victoire contre la RD Congo. Dans les buts, on aura Pape Mamadou Sy, devant lui la paire centrale Cheikh Omar Ndiaye et Ousmane Diouf. Sur les ailes de la défense, on retrouve Cheikh Tidiane Sidibe et Mamadou Sané. Au milieu de terrain Ousmane Kane va jouer le rôle de sentinelle, accompagné par Lamine Camara et Moussa Ndiaye. En attaque, Pape Amadou Diallo, Malick Mbaye et Cheikh Ibra Diouf se chargeront de mettre les ballons au fond.

Pape Amadou Sy – Cheikh Tidiane Sidibé – Cheikh Omar Ndiaye – Ousmane Diouf- Mamadou Sane – Lamine Camara – Ousmane Marouf Kane – Moussa Ndiaye – Malick Mbaye – Pape Amadou Diallo – Cheikh Ibra Diouf

Wiwsport.com