En se qualifiant pour les quarts de finale, le Sénégal a réussi l’objectif assigné pour son retour au CHAN, 11 ans après : sortir de la phase des poules. Mais, comme annoncé par le sélectionneur des Lions Locaux avant le coup d’envoi de la compétition, « nous avons un groupe qui a envie d’écrire sa propre histoire ». Pape Thiaw et ses poulains veulent poursuivre Algérie.

Rester sur la bonne dynamique

Auteur d’un bon parcours lors de la phase des groupes où il a terminé à la première place d’un groupe redoutable, le Sénégal est passé de petit poucet à prétendant au titre. Avec un bon collectif, des individualités qui tapent à l’œil au CHAN, l’équipe sénégalaise grandit au fur à mesure que la compétition avance: elle joue pour gagner ses matchs. Le bilan de la phase des groupes est donc reluisant, il reste à la bande à Lamine Camara de rester sur la bonne dynamique de l’efficacité retrouvé lors du dernier match.

Une montée en puissance qui donne plus d’ambitions aux Lions de la Téranga pour cette deuxième partie où chaque défaite est synonyme d’élimination. A l’entraînement, comme en conférence de presse, le discours est le même « il faut aller le plus loin possible, démontrer que le championnat local sénégalais a du mérite ». Plus de lucidité dans les actions offensives, de la sérénité dans celles défensives et ils verront le bout de cette compétition. Et prioritairement gagner dans le temps de jeu réglementaire pour ne pas jouer avec le feu et se retrouver dans une situation inconfortable qu’est la série de tirs au but.

Un adversaire à ne pas minimiser

La Mauritanie est le premier obstacle. Un adversaire qui n’a pas perdu un seul match lors de sa phase des groupes (un match nul et une victoire) et qui commence à prendre ses marques dans le Championnat d’Afrique des Nations. D’ailleurs, la Mauritanie est cette sélection qui avait barré la route au Sénégal lors des qualifications pour le CHAN 2014. Victorieux à l’aller, le Sénégal s’est lourdement incliné lors du match retour (2-0). Et laisser ainsi son voisin se qualifier pour la première fois à une compétition continentale.

Depuis, le football local mauritanien n’a pas dormi sous ses lauriers. Il compte avec l’édition 2022, trois participations d’affilée (2014 et 2018). Gonflé à bloc par la première victoire historique (1-0 face au Mali mardi passé), la qualification historique en quart de finale et l’envie forte de rendre hommage au vice-président Pape Amghar Dieng décédé mercredi en Algérie, Amir Abdou et ses hommes comptent donner du fil à retordre au Sénégal. Ce dernier pourra refaire l’histoire en l’éliminant de la course.

