Scénario totalement cruel pour la Côte d’Ivoire. Alors que tout semblait se dérouler sans véritable encombre, les Eléphants ont fini par subir une les conséquences d’un match complètement improbable face à l’Algérie en demi-finale du Championnat d’Afrique des Nations. Les Ivoiriens, qui tenaient un 0-0 jusqu’aux derniers instants, se sont finalement inclinés sur un penalty discutable.

Dans un Stade Nelson Mandela rempli et devant ses supportes, l’Algérie a pourtant vécu un début de match pour le moins cauchemardesque. Si plusieurs occasions de part et d’autres ont marqué le premier quart d’heure, l’un des tournants restera forcément l’expulsion du gardien algérien Alexis Guendouz pour une faut de main en dehors de sa surface, alors qu’il repoussait une contre-attaque ivoirienne (17e).

Hors de contrôle des événements, l’arbitre mauritanien rééquilibrera en tout petit peu les choses en remettant les deux équipes à égalité numérique lorsqu’il décide d’exclure Kouassi Attohoula, auteur d’un geste dangereux sur Mokhtar Belkhiter (34e). Cela dit donc que les deux formations allaient difficilement pouvoir faire la différence. Et tel a été le cas jusqu’aux tous derniers instants du temps réglementaire.

Pas à l’abri de se faire cueillir dans son stade, l’Algérie s’en sortira quand elle obtient un penalty accordé à Aimen Mahious suite à une faute d’Abdoul Siahoune. L’avant-centre de l’USM Alger, actuel meilleur buteur du tournoi, se chargera de la sentence pour envoyer les Ivoiriens à la maison et ainsi permettre donc aux Fennecs de rejoindre les demi-finales de ce Championnat d’Afrique des Nations.

FULL-TIME! ⏰

🇩🇿 Algeria 1-0 Côte d’Ivoire 🇨🇮

A late Aimen Mahious penalty gives Algeria the victory in our first quarter-final of the day! 🔥 #TotalEnergiesCHAN2022 | #ALGCIV pic.twitter.com/wOQXwl91xO

