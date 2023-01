L’AS Douane a démarré sa saison 2023 par un succès devant l’ASCC Bopp. Les gabelous se sont imposés 66-54 pour leur première sortie, ce mercredi après-midi.

La rentrée s’est donc bien déroulée pour le champion en titre. Malgré un début de match un peu brouillon, la Douane a pu élever son niveau et mettre le deuxième quart-temps à son avantage avec un 22-16 (31-27, 20e). Au retour de la pause, les gabelous se détachent et prennent une sérieuse option pour la victoire. Avec Bara Ndiaye, ils s’assurent dix points d’avance (45-35, 26e). L’international sénégalais Jean Jacques Boissy (17 pts), arrivé cette saison, va corser l’addition et mener la Douane à 53-39 à la 30ème.

Même si Papa Adiouma Diop de Bopp, meilleur marqueur du match (20 pts), a pu apporter une bonne réplique par la suite, les hommes de Pabi Gueye ont pu gérer leur match et l’emporter 66-54.

Première victoire en poche pour les paramilitaires.

Basket221