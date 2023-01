Depuis son combat contre Modou Anta en 2021, Diéne Kairé peine à se trouver un adversaire. Le fils de Boy Kairé a décliné ses ambitions et listé ses potentiels futurs adversaires.

Sans filtre dans l’émission Arènes Sénégalaises animée par Ngagne Diagne, Diéne Kairé a expliqué la raison pour laquelle il n’a toujours pas nouer son nguimb depuis bientôt deux ans. Le lutteur de l’écurie Soumbédioune a expliqué que beaucoup d’adversaires lui ont été proposé mais que c’est lui qui n’a pas accepté les affronter, visant des lutteurs beaucoup plus coriaces (Garga Mbossé, Amanekh, Yékini Junior). « Dans cette catégorie, je veux leur montrer que je suis arrivé à leur niveau. Nul doute que quand on bat Modou Anta, on est au même niveau que ces lutteurs là (Amanekh, Garga Mbossé et Yékini Junior). Ils ne peuvent plus m’éviter parce que je me suis donné corps et âme pour arriver au niveau où je suis. Je préfère ne pas avoir de combat plutôt que de retourner en arrière pour prendre d’autres adversaires » a confié Diéne Kairé qui révèle par ailleurs qu’il a refusé la proposition de certains promoteurs qui voulaient son combat contre Zoss.

« Oui on m’a appelé pour me proposer Zoss mais je n’ai pas accepté et mes supporters n’ont pas accepté non plus. J’ai un objectif qui est d’affronter les champions de l’arène. Zoss est un champion mais je l’avais défié avant qu’il n’arrête la lutte. Maintenant il est de retour et entre temps j’ai battu Modou Anta et je ne veux donc plus l’affronter. Je vise plus haut et je veux me mesurer aux plus grands (…) Moussa Ndoye ? On parle beaucoup de mon combat contre lui mais je vois qu’il ne veut pas de ce combat. Les discussions étaient très avancées entre lui et le promoteur mais à la fin il s’est retiré parce qu’il demandait un prix exorbitant. A part lui, je trouve que Zarco serait un bon adversaire. Modou Anta l’a battu et j’ai battu Modou Anta. Je trouve ce combat logique » a affirmé Diéne Kairé.

