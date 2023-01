Le promoteur Pape Thialis Faye de Leewtoo Productions a trouvé un accord avec Lac 2 (Walo) et négocie avec Site (Lansar). Le combat se précise.

Si le patron de Leewtoo Productions a trouvé un accord avec Lac 2 et son camp, ce n’était pas le cas avec celui de Siteu jusqu’à hier (mercredi). «Le manager de Lac 2, Mohamed Ali, m’a informé que Pape Thialis Faye les a appelés et ils sont tombés d’accord sur l’adversaire et le cachet», révèle. Max Mbargane, le manager at- titré du Phénomène de Lansar.

Avant d’ajouter : «En ce qui nous concerne, Pape Thialis Faye m’a personnellement appelé pour me parler du com- bat. Je lui ai indiqué le prix que nous réclamons. Après, il m’a fait savoir qu’il reviendra à la charge pour finaliser avec nous. Je suis à l’écoute. Je sais que Pape Thialis Faye est notre partenaire. Je suis convaincu que nous tomberons d’accord avec lui sur le cachet« .

Mohamed Ali, Manager du Puncheur du Walo, Mohamed Ali confirme qu’ils sont tombés d’accord avec la structure Leewtoo Productions. «Pape Thialis Faye a négocié avec moi, nous avons trouvé un accord. Il m’avait dit que l’affiche sera finalisée ce mercredi (hier)».

Lac 2/ Siteu sera également une opposition ‘de type « grand» contre «petit». Le Phénomène de Lansar aura lui- aussi une grande opportunité de défier un VIP, après avoir fait ses preuves contre Papa Sow en novembre dernier. Il a un bon staff et a l’avantage de la jeunesse pour triompher.

