Les Championnats d’Europe de jiu jitsu brésilien se poursuivent à Paris avec l’entrée en lice ce vendredi du dernier représentant sénégalais, El hadj Aboubakre Diallo (ceinture marron, 83 kilos). Et hormis la médaille d’or oeuvre du Lion basé en France à savoir Modou Mbacké Wade en début de semaine, aucun autre athlète du Sénégal n’a franchi jusqu’ici le cap des quarts de finale.

Le niveau technique est très dense dans cette compétition également dénommée les Européennes et jugée au passage comme la plus relevée au monde avec plus de 4 000 athlètes en lice. Le sous le couvert du club Bokk jiu jitsu, en pâtit forcément pour sa toute première participation de son histoire. Pour preuve, Charlotte Lozada (ceinture bleue, 70 kilos) a été éliminée au 1 tour et Djibril Ndiath (ceinture blanche, 70 kilos) défait aux. points lors de sa sortie initiale. Nadim George Fazah (ceinture bleue, 83 kilos), de son côté, n’a pu franchir le cap des quarts de finale tout comme Élimane Diop (ceinture bleue,+ 100 kilos). Ce qui signifie que la Tanière place désormais ses derniers œufs dans le panier de El hadj Aboubakre Diallo (ceinture marron, 83 kilos) par ailleurs président du club Bokk jiu jitsu brésilien et patron de l’Association sénégalaise de jiu jitsu brésilien.

Modou, cette perle dorée venue de Dakar Ancien élément de Bokk Club jiu jitsu brésilien de Dakar, Modou Mbacké Wade est basé en France depuis quelques temps. Et c’est en Europe qu’il a poursuivi sa formation au point d’avoir les armes nécessaires pour atteindre le nirvana du Vieux Continent. Modou Mbacké Wade a décroché cette médaille d’or au nom du Sénégal, son pays d’origine.

Pour rappel, Sur les 8 athlètes de départ de la Tanière, seuls 5 ont pu faire le déplacement sur Paris pour des soucis liés à la dé- livrance du visa Schengen. Et parmi ces cinq éléments en ques- tion, Nadim George Fazah et Charlotte Lozada possèdent la double nationalité sénégalo-française par devers eux. Comme pour dire que seuls trois Lions ont reçu le sésame par rapport au groupe de départ.

