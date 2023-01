Dans le groupe A de Nationale 1 féminine, Derklé Basket a obtenu une victoire ce mercredi soir. Dbaloc a battu Flyingstar 74-61 dans la dernière rencontre du jour.

Dans un match quasiment à sens unique, Dbaloc a pu s’assurer les deux points. Les protégés du nouveau coach Pape Balla Diallo ont réussi un gros départ dès le premier acte (7-18). Et à la pause, l’écart était de quatorze points (26-40). Même si dans la deuxième partie du match, Flyingstar a montré du bon, le duo Aissata Dia (21 pts) – Yama Dieye (18 pts) permet à Dbaloc « New Look » de s’imposer avec la manière.

Malgré de nombreux départs dont le coach Libasse Faye, Derklé entre dans le championnat du bon pied.

Basket221