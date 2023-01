La saison 2022-2023 du Comité national de Gestion des Courses hippiques (CNG-CH) sera lancée, dimanche, à Thiès, selon le président Cheikh Tidiane Niang, qui était face à la presse hier.

Avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, prévu le dimanche dans la Cité du rail, le président du CNG-CH, Cheikh Tidiane Niang, qui était face à la presse hier, a tire le bilan de la défunte saison 2021-2022.

«La saison écoulée, nous avions organisé 20 journées. On avait démarré le 20 février pour terminer le 24 juillet 2022. Soit cinq mois de compétition. La saison était une grande réussite, avec un bilan satisfaisant. Il y avait 7 journées spéciales, c’est-à-dire 7 Grands Prix et 13 journées ordinaires. Ce n’était pas du tout facile, mais les partenaires, et surtout la LONASE, ont apporté leur contribution tout au long de la saison. Les prix, les trophées et autres distinctions ont été offerts aux acteurs. Le CNG- CH ne peut pas tout faire, mais il a assuré l’essentiel et la famille des courses hippiques a fait le reste avec des soutiens considérables. Les promoteurs aussi ont organisé leur journée, en collaboration avec le CNG. C’était vrai- ment une réussite», s’est réjoui le président du Comité national. Gestion des Courses Hippiques.

Pour cette saison 2022-2023, qui sera lancée le dimanche à Thiès, le CNG-CH veut faire. mieux. «Nous comptons démarrer le 29 janvier à Thiès (dimanche). Nous avons presque un mois d’avance par rapport à la précédente saison. Si tout va bien, nous voulons organiser plus de 20 journées. Nous avons rencontré tout le monde, à savoir les écuries, les propriétaires de chevaux, les partenaires et tous ceux qui gravitent autour de la race équine, car elle regorge de débouchés. Nous voulons entamer cette saison avec beaucoup plus de fraternité et de consensus», a fait savoir le président Cheikh Tidiane Niang.

« Nous prions Dieu pour une saison de paix, d’hospitalité, de fair-play et de compréhension, afin d’avoir encore une bonne visibilité», dit-il.

