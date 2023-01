Alors qu’il a commencé sa visite médicale mercredi, Nicolas Jackson n’a pas encore réussi celle-ci et son transfert à Bournemouth est mis en stand-by.

On pourrait assister à un incroyable retournement de situation dans le transfert de Nicolas Jackson de Villarreal à Bournemouth. Alors que tout s’était accordé entre le club anglais, son homologue espagnol et le joueur, une signature pourrait ne pas avoir lieu, ou prendre beaucoup de retard, et les conditions pourraient changer.

En effet, les tests et la visite médicale ont révélé de possibles lésions aux ischios et des soucis à la hanche pour l’international sénégalais, ce qui a ralenti l’officialisation. Ce jeudi sera clé dans le dénouement de son départ pour Bournemouth. À noter qu’en raison d’une blessure justement, Nico Jackson n’avait plus joué avec Villarreal depuis le 3 janvier.

Cette blessure pourrait être l’occasion pour Bournemouth de remettre en question le transfert, d’autant que les Cherries, 18es de Premier League, auront besoin le plus tôt possible leurs nouvelles recrues. De plus, la somme de 23 millions d’euros, qui s’était accordée avec Villarreal, pourrait bien être baissée. Voilà que des nouvelles négociations pourraient avoir lieu.

