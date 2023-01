Sadio Mané a été élu Ballon d’Or sénégalais du Trophée Jules François Bocandé ce mercredi par l’ANPS à l’occasion du dépouillement des votes dans les locaux de la 2STV.

Voilà ce qu’on appelle un retour fracassant. Après six ans de règne sans partage sur ce trophée de meilleur joueur sénégalais de la saison, Sadio Mané a vu son coéquipier en sélection Edouard Mendy lui voler la vedette lors de la saison 2020-2021 en remportant le prix Jules Bocandé. Ce mercredi , le joueur du Bayern Munich vient de reprendre possession de ce titre de ballon d’Or sénégalais qui est son septième.

« Nianthio » a reçu 250 voix loin devant le tenant du titre Edouard Mendy (99 voix), Kalidou Koulibaly (37 voix), Ismaila Sarr (15 voix) et Idrissa Guéye (14 voix). Dans cette période qui lui vaut donc ce 7e sacre de meilleur joueur sénégalais, Sadio Mané a disputé 68 matchs pour 23 buts avec Liverpool et 23 matchs pour 14 buts marqués avec le Bayern Munich. Sur le plan collectif, le numéro dix des Lions a remporté la CAN 2022, terminé meilleur joueur de la CAN, finaliste de la Ligue des champions 2022, vainqueur de la F.A Cup (Liverpool).

Et même s’il a été privé de mondial pour blessure, Sadio Mané a également été le meilleur buteur de l’équipe nationale du Sénégal avec 10 buts marqués en 16 matchs disputés lors de la saison 2021-2022. Le lauréat sera récompensé en février lors du gala de l’Association de la Presse Sportive (ANPS).

