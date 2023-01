Lamin Jarju a remporté le prix Ibrahima Coulibaly récompensant le meilleur joueur local de la saison en championnat lors de l’exercice 2021-2022.

Et Oui évidement, ce prix lui revient de droit. Après avoir presque tout remporté avec son club le Casa Sports (Championnat de Ligue 1, Coupe du Sénégal), il était normal de voir l’ancien ailier du club phare de Ziguinchor être sacré meilleur joueur local de la saison lors des trophées de l’ANPS qui s’est tenue ce mercredi 25 janvier 2023.

Transféré à Al Hilal au Soudan lors du mercato d’été, Lamin Jarju a été la révélation du championnat national de ligue 1 la saison dernière. Avec ses dribbles chaloupés, ses slaloms et buts exceptionnels qui ont permis au Casa Sports de remporter le titre de champion du Sénégal, celui qui a été élu meilleur joueur de la ligue 1 lors de la précédente exercice remporte donc le prix dédié à Ibrahima Coly. Il récolte 195 voix devant son ex coéquipier Alioune Badara Faty (118 voix) et Junior Bouly Sambou (97 voix) ex joueur du Jaraaf et qui évolue désormais au Wydad Athletic Club

Wiwsport.com