Pour son dernier match de la phase de groupes du Tournoi UFOA/A, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a tranquillement assuré l’essentiel en battant 4-0 la Sierra Leone ce mercredi soir.

Loin d’être flamboyantes, les Lionnes se sont pourtant bien imposées et largement contre la Sierra Leone (3-0) signant au passage au troisième victoire en autant de matchs dans le Groupe B. Les filles de Mame Moussa Cissé conservent la tête de cette poule avec trois points d’avance devant la Gambie, vainqueur 1-0 de la Guinée et donc qualifiée pour les demi-finales. Vendredi à 18h00 GMT, Nguénar Ndiaye et ses partenaires vont tenter de se hisser en finale contre la Guinée-Bissau.

Les Lionnes, sans forcer face au Leone Stars et Yacine Samassa

Trois matchs. Trois victoires. Douze buts inscrits et seulement un encaissé. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce mercredi, le Sénégal s’est imposé sans sortir un match de haut vol devant la Sierra Leone. Mais c’est sans doute parce que l’enjeu et l’importance de cette rencontre étaient bien ailleurs. Chose promise chose due. Après la victoire lundi contre la Gambie, le sélectionneur Mame Moussa Cissé avait promis plusieurs changements dans son onze de départ pour ce dernier match.

Pas moins de huit joueuses qui ont participé à la rencontre contre les Scorpions ont débuté sur le banc des remplaçants, laissant la place à d’autres pour se démarquer. Mais quand tout n’est pas parfait, le Sénégal peut se reposer sur une « bleue » : Nguénar Ndiaye. Absente pour les deux premiers matchs, l’attaquante de Bourges s’est brillamment illustre, comme à son habitude quand elle arbore les couleurs nationales. La numéro 9 a en effet marqué un doublé en seconde mi-temps.

Pourtant, dans une première période très fermée, elle a manqué l’occasion de permettre aux siennes de repartir des vestiaires avec l’avantage après avoir manqué un penalty obtenu par elle-même (26e). Mais Nguénar a par la suite offert un récital d’entrée pour la seconde mi-temps. Parfaitement servie par Jeannette Sagna sur une action collective de toute beauté, elle ouvrait le score dès la reprise (46e). Une avance que les Lionnes sont su gérer jusqu’au dernier quart d’heure.

Ensuite, est venu le deuxième but de Nguénar, marqué à la 77e après un joli travail d’Hapsatou Malado Diallo. Dans la foulée, cette dernière, qui ne cesse de crever l’écran match après match et qui ne cesse d’enfiler les buts, va inscrire le troisième but de la partie (79e), profitant d’une boulette de Yacine Samassa et signant au passage sa… septième réalisation en trois matchs dans ce tournoi. Une nouvelle bourde de la gardienne sierra léonaise va permettre à Jeanne Coumba Niang de marquer le 4-0 (90e+7).

