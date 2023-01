Le Nîmes Olympique a officialisé la venue de Joseph Lopy (30 ans) en provenance du FC Sochaux. Très peu utilisé cette saison, le milieu de terrain sénégalais a résilié son contrat avec son club pour s’engager avec les Crocos.

Un nouveau challenge en Ligue 2 pour Joseph Lopy ! Après Clermont, Orléans et Sochaux, l’international sénégalais portera désormais les couleurs de Nîmes, et tentera de sauver le club de la relégation. En manque de temps de jeu dans le Doubs cette saison (blessure pendant la préparation estivale puis 0 minute en championnat depuis son retour), le milieu de terrain va apporter son expérience au groupe de Fred Bompard, lanterne rouge. Un défi de taille pour le joueur de 30 ans qui s’est engagé jusqu’en fin de saison avec les Crocos. Joseph Lopy compte 178 matches de Ligue 2 et 41 matches en Ligue 1. Le joueur a également été champion d’Afrique avec le Sénégal en 2022.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Joseph Lopy.#Crocodeal pic.twitter.com/xDC5NViaxM — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) January 25, 2023

wiwsport.com