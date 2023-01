Sans victoire depuis 2018, Gouy Gui veut se refaire une santé en revenant dans l’arène avec un succès. Au micro de Sen Lamb TV, le « roi du Simpi » a toutefois déclaré ne pas vouloir affronter n’importe quel adversaire même si des lutteurs comme Zarco l’ont défié et que d’autres comme Siteu ont affiché leur volonté de ne pas le croiser.

Zarco est devenu l’homme du moment dans l’arène sénégalaise. Après sa brillante victoire devant l’espoir de Fass, Ada Fass, celui qui se dit désormais être le « lieutenant de Modou Lô » est revenu par la grande porte avec ce succés et veut maintenant poursuivre se frotter à d’autres adversaires de renom. Dans sa liste des potentiels adversaires, Zarco a cité les VIP comme Lac 2 Guiers et Gris Bordeaux , mais il a surtout cité le nom de Gouy Gui. Le « Baobab » de son coté n’a pas donné du crédit aux propos du lutteur de Grand Yoff. Et même s’il a enregistré une défaite lors de sa dernière sortie contre Reug Reug, Gouy Gui dit ne pas être dans la même catégorie que Zarco malgré que beaucoup d’amateurs réclament ce combat.

« Il n’est pas mon adversaire. C’est peut être un combat qui passionne les amateurs mais on est pas dans la même catégorie. On a pas le même palmarès ni le même cachet. C’est lui qui a fait une sortie en disant du n’importe quoi sur moi et c’est pourquoi je lui répond. Depuis sa victoire il ne cesse de parler et pourtant je l’ai humilié lors de notre premier combat lors de laquelle j’ai failli lui briser les cotes. S’il veut lutter avec moi, qu’il continue à travailler » a déclaré Gouy Gui sur Sen Lamb TV.

Autre adversaire dont le nom revient souvent quand on parle des adversaires de Gouy Gui, c’est Siteu. Ce dernier qui a été battu par Gouy Gui (2018) semble pourtant aujourd’hui le dépasser dans la hiérarchie alors qu’il est en train de négocier un combat contre Lac 2 Guiers. Dans une récente sortie, le « Tarkinda » a affirmé que le « roi du Simpi » n’était pas dans ses plans. Une déclaration qui laisse de marbre le pensionnaire de l’écurie Mor Fadam.

« S’il dit que je ne suis pas dans ses plans, alors il n’est pas dans mes plans non plus. Je ne peux pas le battre et vouloir lutter avec lui. C’est lui qui doit vouloir ce combat, pas moi. Qu’il continue son chemin. » a confié Gouy Gui. Par ailleurs, le tombeur d’Ama Baldé a également fait savoir qu’il ne comptait pas se mesurer aux jeunes espoirs de l’arène mais plutôt à des cadors de sa trempe. « Tout le monde a vu comment s’est passé mon combat contre Reug Reug. Je ne vais donc pas donner la chance aux jeunes mais je veux des adversaires de mon envergure. Je ne parle pas de ceux que j’ai battu mais je parle de ceux qui m’ont battu et qui me doivent une revanche » a ajouté le lutteur de Guédiawaye, battu par Boy Niang et Tapha Tine.

