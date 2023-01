Otis N’goma Kondi, sélectionneur congolais, n’a pas caché son optimisme sur les chances du Sénégal au championnat d’Afrique des nations suite à l’élimination de son équipe en phase de groupes.

Victime du Sénégal, N’goma Kondi, a reconnu avoir eu affaire à un adversaire qui était largement au-dessus et qui a bénéficié d’une bonne préparation pour être à ce niveau. « C’est une très belle équipe. Une équipe jeune, avec des garçons qui sont sortis de 3 ou 4 centres de formation et qui travaillent tout le temps. Même à la fin de leur championnat, les garçons restent dans leurs équipes et s’entraînent ensemble pour qu’il y’ait une certaine cohésion. Ils ont un vrai projet de jeu. Les joueurs qui évoluent dans cette sélection sortent d’une bonne formation parce qu’ils ont une bonne perception du jeu, ils ont la rapidité et se projettent vite comme le veut le football moderne. C’est ainsi qu’ils réussissent à déstabiliser les équipes adverses. C’est un excellent travail qui est fait par leur direction technique nationale et leurs clubs», estime le sélectionneur des Léopards.

Eliminée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition suite de sa lourde défaite concédée contre les hommes de Pape Thiaw (3-0), la RDC, vainqueur de la compétition à deux reprises, n’avait tout simplement pas les moyens de s’imposer contre les Lions Locaux. « Physiquement, ils doivent avoir entre 19 et 20 de Vma (Vitesse maximale aérobie). Et ils sont bons aussi techniquement et tactiquement ». C’est pourquoi le technicien de la Rd Congo estime que les « Lions » locaux du Sénégal ont toutes les chances d’aller très loin dans cette compétition. « S’ils continuent dans cette allure-là, ils peuvent espérer jouer les premiers rôles dans ce Chan », prévient Otis N’goma Kondi.

wiwsport.com