« Pour le moment, nous sommes très contents de cette qualification pour le second tour. Je profite de cette occasion pour féliciter toute l’équipe. Beaucoup de gens pensaient qu’on n’allait pas sortir dans ce groupe. Mais nous avons fait de bons résultats pour le football local. Cette qualification est une bonne chose pour notre championnat local. Les choses évoluent là-bas, je pense que c’est une bonne chose pour notre football. Nous sommes très optimistes pour le reste de la compétition, nous allons prendre match par match et essayer d’aller le plus loin possible. J’ai confiance à notre groupe, à mes coéquipiers, je peux dire qu’on sera à faire face à n’importe quelles équipes. Nous demandons aussi le soutien de tous les sénégalais ».

L’efficacité retrouvée

« Nous avons reçu beaucoup de critiques sur notre efficacité. Nous avons beaucoup travailler sur cet aspect là. Nous voyons les choses venir petit à petit. Nous avons marqué 3 buts lors de la rencontre face à la RD Congo. Maintenant nous allons essayer de rester sur cette lancée afin de progresser sur le côté offensif et marquer des buts au prochain match. Nous avons les capacités de le faire et nous allons s’y mettre en travaillant ».

Par rapport à sa blessure

« Actuellement je me sens bien Al Hamdoulilah. J’ai reçu un coup au genou lors de la rencontre face à la RD Congo et c’est moi-même qui avais demandé de sortir. Je ne me sentais pas bien sur le terrain c’est pourquoi j’ai demandé au docteur de me faire sortir pour ne pas prendre de risques. Ma blessure s’améliore, j’ai couru aujourd’hui (hier) et j’espère bien que je serai prêt vendredi ».

