L’Algérie et le Sénégal ont répondu présents. La RDC, le Mali et le Cameroun déçoivent, tandis que la Mauritanie et le Madagascar, à la surprise générale, se sont qualifiés pour la suite. Voici le bilan du premier tour de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations avant les quarts de finale, qui démarrent ce vendredi.

Le Sénégal répond à l’appel

Pour son retour dans cette compétition après une dizaine d’années d’absence, la sélection sénégalaise, très attendue, a validé sa deuxième qualification en quarts de finale dans l’histoire du Championnat d’Afrique des Nations, après l’édition 2009. Malgré leur faux pas contre l’Ouganda, les Lions Locaux ont fait preuve de sérénité lors de leur dernier match de poules en infligeant une défaite (3-0) à l’une des équipes favorites du tournoi, la RDC, occasionnant ainsi son élimination. Les protégés de Pape Thiaw qui tiennent à marquer leur empreinte dans cette nouvelle édition du championnat d’Afrique des Nations, passent au second tour avec un total de quatre buts marqués et un seul encaissé. Déterminés et séduisants, les coéquipiers de Pape Amadou Diallo auront des arguments à faire valoir en quart de finale.

La RDC, grande déception

La montagne a accouché d’une souris. Citée couramment parmi les équipes favorites de cette 7e compétition du championnat d’Afrique des Nations, la RDC, vainqueur de la compétition à deux reprises, en 2009 en Côte d’Ivoire et en 2016 au Rwanda et codétentrice de ce record avec le Maroc, est tout simplement passée à côté de sa campagne. Sans saveur contre l’Ouganda (0-0, inefficace devant les Ivoriens (0-0) et impuissante contre les Lions Locaux (3-0), la barre était beaucoup plus haut les Léopards qui quittent la compétition sans avoir marqué, avec deux buts encaissés et une dernière place du groupe. Pis, l’équipe d’Otis Ngoma est tristement entrée dans l’histoire du football congolais, devenant la première sélection de la RDC éliminée dés les phases de poules. Pas donc de passe de trois pour les Léopards.

Madagascar et la Mauritanie, les belles surprises

Pour leur première participation en phase finale de cette compétition, les Malgaches ont montré qu’il fallait compter sur eux. Les Barea locaux qui se sont imposés sur le Soudan, 3 buts à 0, terminent brillamment à la première place du groupe C devant le Ghana dans une poule à trois après le retrait du Maroc. Leur succès d’entrée contre le Ghana (2-1), finaliste (2009 et 2014) qui avait des allures de surprise, n’était pas un simple accident. Le Madagascar qui imite ainsi leurs grands frères de la CAN 2019, sortis des groupes pour leur première participation à une Coupe d’Afrique, croisera le 28 janvier le Mozambique, 2e du groupe A derrière l’Algérie. De leur côté, les Mourabitounes de la Mauritanie ont réalisé la grosse surprise en éliminant le Mali, favori pour cette édition. Une performance historique pour les hommes d’Amir Abdou qui joueront les quarts de finale pour la première fois de son histoire.

Carton plein pour l’Algérie et meilleur défense

9 points sur autant possibles, la récolte n’aurait pas pu être aussi optimale pour pays hôte de cette 7e édition. Loin d’être l’équipe la plus séduisante depuis le début du tournoi, Algérie sait faire le plus important : Gagner. Sur ses trois matchs de poules, l’équipe de Madjid Bougherra qui ne brille pas par son efficacité offensive (3 buts marqués) se contente du service minimum, (1-0) devenu son score préféré. Toutefois, l’Algérie doit en grande partie leur présence à ce stade de la compétition à leur solidité défensive. Jusqu’ici, les fennecs affichent zéro but encaissé.

Quelques statistiques

En 22 matchs, 42 buts ont été inscrits, le match entre le Mali et l’Angola (3-3) détient le record de la rencontre la plus prolifique du premier tour de ce CHAN.

Avec 5 Buts inscrits, la Libye et le Madagascar sortent des phases de poules avec la meilleure attaque. Le Sénégal arrive à la troisième place avec ses quatre buts marqués.

Éliminé en phase de poules, le Soudan rentre à la maison avec la pire défense. Les Soudanais ont concédé 6 pions.

Au tableau des meilleurs buteurs on retrouve trois joueurs avec le même nombre de buts. Jérôme Mbekeli du Cameroun, Depu de l’Angola et Saadi Redouani de l’Algerie ont chacun deux buts.

