Avec un match nul et une victoire, les Mourabitounes ont tiré leur épingle du jeu dans le groupe C. Victorieux devant le Mali (1-0), grâce à un but de Mamadou Sy à la 53ème minute au stade Miloud Hadefi, ils se qualifient en quart de finale pour faire face au Sénégal.

Il s’agit de la première victoire de la Mauritanie au CHAN après avoir enregistré six défaites en six matchs, lors des deux dernières éditions auxquelles elle a participé, 2014 et 2018. « C’est un plaisir absolu d’écrire cette nouvelle page de l’histoire de la Mauritanie. Le résultat de ce match (NDLR: victoire (1-0) est le fruit de notre travail. Il est difficile de rester au sommet. On peut tomber à tout moment, mais nous allons essayer de maintenir la même dynamique pour le reste du tournoi » a déclaré hier le sélectionneur de la Mauritanie au micro de la CAF.

Avec la Mauritanie, Amir Abdou est invaincu en 15 matchs depuis qu’il est nommé à la tête de la sélection en mars 2022. « C’est un résultat positif pour nous. Nous avons faim de victoires et de matchs réussis ».

Pour leur prochaine sortie, les Mourabitounes seront opposés aux Lions de la Téranga. Ce derby ouest-africain est prévu ce vendredi 27 janvier à 19h. « Notre prochain match contre le Sénégal sera difficile, mais nous avons toujours cru en nous-mêmes. Nos joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et ont montré conviction qu’ils veulent donner le meilleur d’eux-mêmes » a fait savoir Amir Abdou.

Rappelons que la sélection mauritanienne est actuellement en deuil. Le vice-président de la Fédération de Football de la Mauritanie est décédé hier en Algérie.