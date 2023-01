FIBA Hall of Fame 2022, Mame Maty Mbengue a été récompensée dimanche par Palla Samb, maire de Fann-Point E-Amitié et les femmes de la commune. Le maire a promis de rénover le terrain de basket d’Amitié qui portera le nom de l’ancienne capitaine des Lionnes.

Les cadeaux continuent de tomber dans le panier dans l’ancienne Lionne des parquets. Décorée par la Fédération sénégalaise de basket et son ancien club la Jeanne d’Arc qui ont retiré les numéros 15 et 8, Mame Maty Mbengue a été reçue dernièrement par le chef de l’État. Macky Sall lui a rendu un vibrant hommage au cours de cette audience. Le président de la République aurait même promis de soutenir encore plus le basket.

Dimanche, c’est sa commune de Fann-Point E-Amitié qui a bien voulu distinguer la basketteuse la plus titrée d’Afrique. «Cette cérémonie me va droit au cœur. Elle était bien organisée. Il y avait toute ma famille réunie. Ils m’ont remis une bague en diamant car le maire a dit que j’ai gagné plusieurs fois des médailles d’or et toutes les récompenses reçues dernièrement étaient en or. C’est pourquoi il a voulu sortir de l’ordinaire. À cela, il faut ajouter les riches boubous, les tissus et les plaques. Je suis vraiment contente. Mais ma joie est encore grande car le maire a promis de rénover le terrain de basket de l’Amitié qui portera mon nom. Je prie pour que ce projet aboutisse et que d’autres Mame Maty Mbengue puissent voir le jour pour le bien du basket sénégalais et africain».