Fraîchement revenu des USA où il a séjourné durant deux mois, Siteu de Lansar était à l’Arène nationale de Pikine, dimanche dernier pour soutenir son « frére » et voisin de Diamaguene, Lys Ndiago. Ce dernier faisait face à Ardo de Golf Gaïndé. Le lendemain, c’est-à-dire hier lundi 23 janvier, le Tarkinda en chef a reçu les journalistes chez lui a Diamaguene. Combats pianistes contre Lac 2 (Walo) en Gris Bordeaux (Fass-Ndakarou), à venir dans l’arène.

«Je suis prêt pour lui (Lac 2). Mon manager (Max Mbargane) m’a dit qu’il y a des promoteurs intéressés mais je ne gère pas ça. Lac 2 est un champion, il n’a connu qu’une seule défaite par chute (contre Eumeu Sène) dans le cercle des VIP. C’est un lutteur respecté, donc l’affronter et le battre va me donner plus de notoriété.

Je suis aussi prêt pour Gris Bordeaux, s’il est prêt pour moi. Je suis à l’écoute des promoteurs. Gris un vieux (rires), il ne me fait pas peur. Je veux un autre combat cette saison. Mon premier choix est de lutter d’ici à la fin de la saison. Que ce soit Lac 2 ou Gris ! J’ai même chambré Modou Anta (Gaston Productions) tout à l’heure. Je lui ai demandé pourquoi Makane Mbengue (coordonnateur Gaston Productions) ne négocie pas ou ne s’intéresse pas à mon combat (rires)», confie le vainqueur de Papa Sow.

Avec Sunu Lamb