Lors de la 4ème et dernière journée du Championnat jouée dimanche, au terrain du camp militaire de Bel Air, l’ASFA a encore imposé son diktat. Les Militaires ont terminé leaders de la poule A.

Le Championnat national de rugby à VII masculin a joué sa 4ème et dernière journée dimanche au terrain gazonné du camp militaire de Bel Air. Lors de cette journée, les Militaires de l’ASFA ont encore déroulé le rouleau compresseur. Invincible depuis le début du Championnat national, l’ASFA a survolé le tournoi avec des scores sans appel. Durant cet acte final de la phase de poules, ils ont disposé du tenant du titre, Requins (19- 07), et de l’INSEPS (26-00), avant de s’offrir le scalp de Jambars (38- 00) lors des matchs de classement.

Par ailleurs, Jambars a battu Kirène RC (17-14) puis Dragons (24- 21), avant de chuter devant l’ogre, ASFA.

Au classement, les Militaires caracolent toujours en tête. Ils sont suivis par Jambars (2ème). Requins (3eme) et Kirène RC ont fermé le cercle restreint du top 5. Au moment où Dragons et INSEPS occupent respectivement la 6ème et 7ème place. Pour la suite, la publication de la liste complète des équipes devant disputer les play-offs est suspendue à la 4ème et dernière journée de la poule B.

«On aura quelques équipes en poule A d’office, en attendant de connaître les résultats de la Poule B», a fait savoir le directeur administratif de la Fédération sénégalaise de Rugby (DSR), EL Hadji Diène Diouf. Selon lui, le choix des équipes pour les, play-offs dépendra de la formule adoptée. Ce sera, ajoute-il, six ou huit équipes. La date des matchs de la poule B n’est pas encore fixée. Pour cause, les Lionceaux jouent contre la Côte d’Ivoire le 28 janvier prochain au Stade Lat Dior de Thiès, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-(CAN) U20 appelée «Trophée Barthés».

