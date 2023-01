Le portier Pape Mamadou Sy ne cache pas les ambitions de la sélection sénégalaise, qualifiée pour les quarts de finale de ce CHAN et qui vise une médaille dans cette 7e édition du championnat d’Afrique des Nations.

Sortis premiers de leur groupe, les Lions Locaux affronteront la Mauritanie, vendredi prochain pour une place dans le dernier carré. Pape Amadou Sy, le portier du Sénégal est revenu sur cette rencontre à enjeu. « Notre objectif, c’est de gagner une médaille. Nous ne sommes pas là pour faire du tourisme mais pour marquer notre empreinte. Et ça doit passer par la Mauritanie, vendredi prochain, en quart de finale. Avec le staff technique, nous allons étudier cette équipe pour élaborer une stratégie afin de mieux faire face. Ce sera comme une finale pour nous, et nous jouerons le coup à fond pour remporter ce match et nous qualifier en demi-finale », estime le joueur de génération foot.

Pour leur dernier rendez-vous au stade du 19 Mai 1956, les joueurs de Pape Thiaw auront l’occasion de confirmer leur bonne prestation du week-end dernier face à la RDC. “Le fait d’évoluer au stade d’Annaba nous confère un certain ascendant psychologique parce qu’on est désormais habitué à cette pelouse et à ce public. Pour ma part, c’est une motivation supplémentaire d’être promu gardien titulaire. C’est le choix du coach, et je pense que c’est parce qu’il me fait suffisamment confiance. Maintenant, c’est à moi de le mériter et prouver qu’il n’a pas tort », ajoute le gardien de but des Lions.

