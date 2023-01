Pour la énième fois en quelques mois, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng se rapproche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Comme annoncé ces dernières heures et sauf gros retournement de situation – quelque chose de déjà vécue dans ce dossier -, l’attaquant sénégalais devrait devenir un joueur du FC Lorient.

D’après plusieurs médias français, dont La Provence, l’ancien de Diambars a trouvé un terrain d’entente avec les Merlus qui débourseraient une somme comprise entre 8 et 10 millions d’euros pour s’attacher de ses services. Le joueur de 22 ans s’est déjà envolé pour la Bretagne afin de passer la traditionnelle visite médicale.

Bamba #Dieng va s’envoler pour #Lorient dès ce soir. S’il se concrétise, son transfert chez les Merlus est estimé entre 8 et 10M€. Les discussions portaient initialement sur un contrat de quatre ans et demi, mais il préfère trois ans et demi. #OM #MercatOM

— Alexandre Jacquin (@AJac13) January 24, 2023