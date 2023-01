En échange d’une rondelette somme, Nicolas Jackson va quitter Villarreal pour rejoindre Bournemouth cet hiver.

Arrivé à Villarreal en provenance du Casa Sports de Ziguinchor l’été 2019, Nicolas Jackson a très rapidement vu sa carrière prendre une grosse tournure. Prêté au CD Mirandés, en D2 d’Espagne, lors de la saison 2020-2021, l’attaquant aura laissé une belle marque à l’Estadio Municipal de Anduva. De retour à Villarreal pour l’exercice 2021-2022, il s’imposera comme un élément indispensable pour Miguel Álvarez, participant brillamment à la montée de la filiale jaune en D2.

Ses excellentes prestations en Primera Federación (D3 ) au cours de cette même campagne lui ont permis de taper dans l’œil d’Unai Emery, qui le fera débuter en équipe première et surtout en Liga en octobre 2021, lors d’une rencontre contre le Real Betis. Sous les ordres du technicien basque, le natif de Banjul était incontournable durant la première partie de cette saison, participant même à toutes les rencontres de Villarreal avant le départ d’Emery, parti rejoindre Aston Villa.

On commençait même à douter que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain ou encore d’Arsenal allait emmener Nico dans ses bagages du côté du Villa Park. Il semblerait finalement qu’il n’en sera rien mais que les deux hommes devraient bel et bien se retrouver en Premier League cette saison. En effet, comme révélé ces dernières heures, Nicolas Jackson devrait rejoindre la formation de Bournemouth. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est Villarreal qui se frotte les mains.

Mercato – Nicolas Jackson à Bournemouth pour 23 M€ (hors bonus), visite médicale prévue mercredihttps://t.co/J7vddUGvmr — wiwsport (@wiwsport) January 24, 2023

En effet, le Sous-Marin Jaune est en passe de recevoir une très belle somme pour ce transfert, car l’international sénégalais devrait coûter environ 23 M€ (hors bonus) aux Cherries. Ainsi, il deviendrait la cinquième vente de Villarreal, à égalité avec celle de Santi Cazorla lors de son départ pour Málaga, en 2011. Seuls Cédric Bakambu (BJ Guoan / 40 M€), Eric Baily (Manchester United / 38 M€), Pablo Fornals (West Ham / 28 M€) et Samu Castillejo (AC Milan / 25 M€) ont rapportés plus gros à Villarreal.

D’autre part, Nicolas Jackson deviendrait la troisième recrue la plus chère de l’histoire de Bournemouth., surpassant l’achat de Nathan Aké, recruté de Chelsea l’été 2017 pour 22,8 millions d’euros. Seuls Jeferson Lerma, arrivé de Levante en 2018 pour 28 M€, et l’international burkinabé Dango Ouattara, qui a rejoint les Cherries dans ce mercato en provenance du FC Lorient contre une somme de 27 M€, ont coûté plus aux Cherries. Autant dire que Jackson est valorisé du côté du Vitality Stadium.

