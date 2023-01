Arial Mendy a effectué son retour en Ligue 2. Le latéral gauche passé par le RC Lens, l’US Orléans et le Servette Genève vient de résilier son contrat avec le Clermont Foot. Libre, il s’est ensuite engagé dans la foulée en faveur de Grenoble jusqu’en juin 2025.

Le Sénégalais de 28 ans n’avait été utilisé qu’à 5 reprises en Ligue 1 par Pascal Gastien en première partie de saison. “Après avoir peu joué à Clermont, j’aspire à retrouver du temps de jeu et du plaisir. Avant de prendre ma décision, j’ai bien sûr pu m’entretenir avec le directeur général (Max Marty) et l’entraîneur (Vincent Hognon) mais aussi Manu Perez et Jordan Tell, que j’ai connus à Lens et Clermont et qui m’ont parlé en bien du club’’, s’est exprimé l’international sénégalais après son transfert.

A Grenoble, Arial Mendy y retrouve d’anciens coéquipiers, mais aussi son compatriote, Pape Meïssa Ba. “Je vais aussi retrouver Pape Meïssa Ba que j’ai connu au Sénégal. L’équipe a de bons résultats et ça s’explique aussi par un groupe qui vit bien’’, a déclaré le joueur sur le site officiel du GF38.

𝗔𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗲𝗻𝗱𝘆 𝘀'𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟮 𝗮𝗻𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗶 ! Le latéral gauche, passé par Lens, le Servette de Genève et Clermont-Foot s’est engagé à Grenoble pour deux saisons et demi. Le communiqué : https://t.co/pfvtZ3DDhg pic.twitter.com/Y0fNdW4rOo — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) January 23, 2023

wiwsport.com