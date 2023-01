Après la petite catégorie, c’était autour des U18 filles et garçons d’effectuer, dimanche, leur rentrée des classes sur la piste du stade Iba Mar Diop.

Contrairement à la 1ère, la 2ème journée de Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) a connu moins de participants : «La plupart de nos athlètes sont en période de composition et c’est la raison pour laquelle, beaucoup n’ont pas pris part à cette 2ème journée», explique la Directrice technique de LADAK, Fatou Diabaye.

Évoquant les performances de cette 2ème journée, Fatou Diabaye se réjouit des progrès des pensionnaires du club de l’Union sportive des Parcelles Assainies (USPA). En poids, Aly Sarr a battu son record personnel de 10m54 à 11m30. Idem pour Ndèyla Perpétue Diédhiou qui passe de 8m50 à 9m25. En saut en longueur, Baye Alassane Diona s’est illustré d’entrée grâce à une performance de 6m15.

Parlant des difficultés auxquelles LADAK est confrontée pour organiser ses compétitions cette saison en raison de la fermeture du stade Léopold Sédar Senghor, Fatou Diabaye pleure le manque d’infrastructures sportives opérationnelles dans le département de Dakar.

«Ce que nous déplorons et nous continuerons à le pleurer, c’est le manque d’infra- structure et l’état des pistes. Nous interpellons les autorités. Les échéances sont proches et les conditions sont difficiles», dit- elle.

Stades