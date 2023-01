Grâce à son succès (3-0) contre la RDC, dimanche, le Sénégal s’est offert de sa plus large victoire jamais enregistrée au championnat d’Afrique des nations.

Lancé par une victoire contre la Côte d’Ivoire (1-0) dans ce CHAN, le Sénégal qui a été freiné par l’Ouganda s’est repris devant les Léopards de la RDC. Un large succès de 3 buts à zéro (3-0) pour cette troisième et dernière journée de la phase de poules. Ousmane Diouf a permis à ses coéquipiers de prendre un départ parfait avec un but après 23 minutes, avant que Pape Amadou Diallo double la mise à un quart d’heure de la fin de la rencontre.

C’est Malick Mbaye qui scellera définitivement la victoire des Lions Locaux sur un centre mal négocié par gardien de but Congolais. Ce but, ainsi que des réalisations d’Ousmane Diouf et de Pape Amadou Ba ont permis à la sélection des Lions Locaux d’enregistrer sa plus grande victoire dans l’histoire du championnat d’Afrique des Nations.

Jusqu’ici, le plus large score enregistré par Sénégal était un 2-0 contre le Rwanda lors de la deuxième édition, organisée au Soudan. Mieux, avec quatre buts inscrits en phases de poules, l’équipe de Pape Thiaw devient la première sélection sénégalaise a marqué autant à ce stade de la compétition. Un véritable exploit pour les joueurs de Pape Thiaw, qui tiennent à écrire autrement l’histoire après 12 ans d’absence du Sénégal au CHAN.

