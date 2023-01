Le dernier billet pour les quarts de finale du CHAN s’est joué un peu plus tard ce mardi. Le Niger est allé chercher sa place en phase finale en créant l’énorme sensation de battre le Cameroun (1-0).

La phase de groupes du Championnat d’Afrique des Nations a rendu son verdict. Ce mardi, après le dernier match dans les groupe D et C, les huit nations qualifiées pour les quarts de finale sont désormais connues. Si les Lions du Sénégal se sont qualifiés dimanche en mettant une raclée à la RD Congo (3-0), le suspense était sur l’identité de leur futur adversaire pour la suite.

C’est finalement la Mauritanie qui se dressera sur le chemin de Mamadou Lamine Camara et ses partenaires. Les Mourabitounes ont dominé le Mali (1-0). Il manquait donc à connaître le dernier qualifié. Et par la grande surprise, c’est le Mena du Niger qui complète le tableau en terminant premier du Groupe F après sa victoire contre les Lions Indomptables du Cameroun (1-0).

Le programme complet des quarts de finale du CHAN

Vendredi 27 janvier

Algérie – Cote d’Ivoire (16h00 GMT, à Baraki)

Sénégal – Mauritanie (19h00 GMT, à Annaba)

Samedi 28 janvier

Madagascar – Mozambique (16h00 GMT, à Constantine)

Niger – Ghana (19h00 GMT, à Oran)

THE KNOCKOUT STAGES ARE HERE! 🤩

🇩🇿 🆚 🇨🇮 ➡️ ❓

🇳🇪 🆚 🇬🇭 ➡️ ❓

🇸🇳 🆚 🇲🇷 ➡️ ❓

🇲🇬 🆚 🇲🇿 ➡️ ❓

𝘼𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙩 𝙡𝙪𝙘𝙠𝙮 | #TotalEnergiesCHAN2022 | @1xBet_Eng pic.twitter.com/5vAG9e1AVb

— MARHABA (@CAF_Online) January 24, 2023