Le retour de Sadio Mané est plus qu’attendu alors qu’il est encore en rééducation. Incertain pour le choc face au Paris Saint-Germain, la star sénégalaise a repris la course cette semaine.

On avait annoncé une indisponibilité de trois à quatre mois au lendemain de sa blessure au genou, mais Sadio Mané pourrait bien revenir un peu plus tôt. En effet, au milieu des spéculations sur son éventuel retour avant le choc face au PSG, le Sénégalais est aperçu au centre d’entraînement du Bayern Munich entamer la course.

On pourrait alors s’attendre à le voir effectuer son retour dans trois semaines environs. Le temps de voir le Lion récupérer sa forme et toutes ses capacités et apte à rejouer avec Nagelsmann. Le défi pour prendre part au choc face au PSG est lancé !

Great to see you out there again, Sadio! 🏃#MiaSanMia pic.twitter.com/7sGOLlEbkG — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 24, 2023

