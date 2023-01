Pikine Handi Basket Club (HBC) a remporté la finale de la Coupe du Gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, samedi, au terrain du Centre de Bopp, en battant Plateau (33-26).

Après avoir perdu la finale de la Coupe du président de la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB), Me Babacar Ndiaye, devant Pikine HBC (49-34), Plateau avait à cœur de battre son bourreau, pour soulever le trophée du Gouverneur de Dakar. La revanche n’a pas eu lieu, puisque le triple vainqueur du championnat de para-basket (2013, 2017, 2018) a encore mordu la poussière. Pikine HBC a sorti le grand jeu pour s’imposer (33-26).

En sus du trophée, le double tenant du titre du champion national de para-basket (en 2019 et 2019) rentre avec une enveloppe financière et 1 ballon de compétition. Pikine remporte aussi le titre du meilleur marqueur de la finale, attribué à Dieudonné Dagoya (11 points). Le finaliste malheureux, Plateau, a eu droit à un jeu de maillots, 1 ballon de compétition et rentre également avec le titre du meilleur joueur du tournoi, dé- cerné à Samba Diop. Le titre de l’équipe la plus fair-play du tournoi est allé à Talibou Dabo.

La finale s’est tenue dans une bonne ambiance et en présence. du parrain (le Gouverneur de Dakar Al Hassane Sall), qui a dé- placé une forte délégation.

En lever de rideau, Ouakam a dominé Talibou Dabo (20-14), pour remporter le match de classement. Le démarrage de la nouvelle saison de para-basket est calé début février prochain.

