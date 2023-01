Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, est revenu en conférence de presse sur la victoire face à la RD Congo (3-0), synonyme de qualification en quarts de finale du CHAN.

Quels enseignements faites-vous après cette victoire ?

On est vraiment content parce qu’on a atteint l’objectif de se qualifier en quarts de finale en terminant premiers dans un groupe de la mort. Cela veut dire qu’on a notre mot à dire. On a confirmé dans ce match face à une belle équipe de la RD Congo. Ils ont gagné ce titre à deux reprises et ont beaucoup d’expérience. Je pense que la jeunesse a triomphé face à l’expérience.

Ce qui a été amélioré pour battre la RDC ?

On a regardé leurs deux matchs et on a su qu’on pouvait faire quelque chose si nous mettions un peu d’intensité et de vitesse. C’est une équipe qui sait sortir la balle proprement et qui joue très bien. On les a mis en difficulté en jouant très haut. On les a obligés à jouer long. Cela nous a profité pour récupérer les premiers ballons et attaquer rapidement.

Quelle a été la clé du match ?

On a avait le dispositif pour faire déjouer la RDC. On savait que seule la victoire leur suffisait, donc on était patients. On se projetait très vite sur les côtés à la récupération. Ils ont une défense lourde et ce n’était pas du tout évident pour eux après le carton rouge. Ça nous a souri.

Quel est l’objectif maintenant après la qualification pour les quarts ?

L’appétit vient en mangeant. Notre premier objectif était de sortir de ce groupe relevé. Maintenant que nous sommes en quarts de finale, l’objectif sera forcément de viser les demi-finales. On est content d’être en quart en terminant premiers parce qu’on voulait rester dans cette ville qui nous apporte bonheur. Ce public nous soutient.

Des nouvelles de Lamine Camara ?

C’est un joueur très important pour nous. Il boitait en première mi-temps mais il a voulu continuer à jouer. On a ensuite décidé avec le staff médical de le laisser. Mais quand il a reçu un nouveau coup, on l’a fait sortir pour le préserver.

Quel a été votre discours à la pause ?

Je suis reparti très vite dans les vestiaires parce que je n’étais pas content (de la première de l’équipe). On avait l’opportunité de tuer le match en première-temps, mais ce sont des jeunes joueurs et chacun voulait marquer. Je n’ai pas du tout apprécié. Je leur ai dit de finir la RDC quand on a l’opportunité car c’est une équipe d’expérience.

