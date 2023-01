Actuellement l’un des attaquants les plus en forme de Championship, Iliman Ndiaye attise les convoitises des plus grandes formations d’Angleterre, notamment Everton. Mais, le club de la Mersey est-il un point de chute idéal à l’heure actuelle pour la pépite sénégalaise ?

Il y a quelques heures, nous vous annoncions l’intérêt fort d’Everton pour l’attaquant international sénégalais, Iliman Ndiaye. Selon les médias anglais qui ont vendu la mèche, malgré la réticence de Sheffield à vendre son meilleur joueur de la saison actuelle, les Toffees seraient prêts à mettre jusqu’à 15 millions d’euros pour s’offrir la pépite sénégalaise.

Toutefois, Everton nage présentement dans des eaux troubles en PL et serait même sur le point de limoger Frank Lampard de son poste d’entraîneur. Arrivé il y a à peine un an, l’ancien coach des Blues de Chelsea semble être au bout de ses idées avec le club de Gana Gueye. D’ailleurs, les Toffees restent sur 8 matchs sans succès en championnat. Une situation qui interpelle plus d’un et rapproche Everton de plus en plus vers la relégation.

Un transfert dans l’élite anglaise qui a l’air de récompenser le Sénégalais de 22 ans, mais qui pourrait être un cadeau piégé. Actuel 2e de Championship derrière à 5 points du leader, Sheffield est bien parti pour la montée en PL la saison prochaine, en parallèle, Everton caracole à la 19e place de Premier League à 2 points du premier non-relégable.

Au milieu de l’intérêt des Toffees, Iliman Ndiaye est guetté par le syndrome d’Ismaïla Sarr au moment de son arrivée à Watford. L’ancien rennais avait été relégué en Championship avec les Hornets au terme de sa première saison en Premier League. Espérons que cela ne soit pas le cas avec Iliman puisque, selon les tabloïds anglais, les Blades ne sont pas encore tentés de céder leur homme providentiel à quelques mois d’une potentielle montée en Premier League.

wiwsport.com