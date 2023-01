Alors que Southampton avait formulé une offre de 20 millions d’euros rejetée la semaine dernière par Villarreal, Bournemouth envisagerait de signer l’attaquant sénégalais de Villarreal, Nicolas Jackson avant la date limite de transfert.

Même si les Saints sont proches de conclure un accord après plusieurs jours de discussions avec les représentants du joueur de 21 ans, l’intérêt de Bournemouth serait réel dans ce dossier. Le club du Vitality Stadium n’a pas encore soumis d’offre mais travaille sur un accord pour signer Jackson pour 20 millions d’euros plus des bonus – un package qui, selon des sources proches de Jackson et Villarreal, pourrait être suffisant.

La course entre les rivaux de la côte sud – et un autre club de Premier League sans nom – devrait maintenant entrer dans les derniers jours de ce mercato, qui se termine le 31 janvier. Jackson a été un joueur régulier du côté de Villarreal cette saison, enregistrant deux buts et deux passes décisives en 14 matches de Liga.

L’attaquant était également membre de l’équipe sénégalaise d’Aliou Cissé lors de la Coupe du monde 2022, faisant ses débuts pour son pays lors du tournoi. Actuellement en manque de temps de jeu depuis que Quique Sétién a remplacé Unaï Emery, son départ de l’Espagne parait inéluctable.

wiwsport.com