La sélectionneur des Lionnes, Mame Moussa Cissé, a décrypté la large victoire 4-1 contre la Gambie, lundi, et évoqué l’ambition de l’Equipe Nationale féminine du Sénégal dans ce Tournoi UFOA/A.

Sur le match

On savait qu’on serait qualifié pour les demi-finales si on remportait ce match, c’était ça le premier objectif. Maintenant, cette victoire nous permettra de reposer nos cadres et de permettre à l’ensemble du groupe de participer à ce tournoi. L’un de nos objectifs ici c’est de se préparer pour les barrages de la Coupe du Monde (match d’entrée le 18 février contre Haïti). Il faut donc que l’on voit comment les autres (joueuses) vont se comporter.

Sur la prestation dans l’ensemble

On a très tôt marqué et on a eu plusieurs situations pour inscrire un deuxième ou troisième but, mais il y a eu un petit relâchement du côté des filles. Cela a permis à la Gambie de revenir et d’égaliser. Par-là, c’était un autre match qui venait de commencer. Elles ont su hausser leur niveau en mettant plus d’intensité, d’agressivité et surtout de réalisme. Ce sont des choses que nous allons corriger parce qu’à ce niveau, il ne faut pas se relâcher de cette manière.

Les demi-finales ?

Il y a un dernier match à disputer dans cette phase de poules contre la Sierra Leone (mercredi à 17h00 GMT). On se battra pour ce match. De toute façon, on jouera tous les matchs à fond car notre objectif c’est de tout gagner. Il n’y a pas de calculs à faire. On va poursuivre dans cet état d’esprit, avec ces jeunes joueuses. Il n’y a pas de professionnelles (d’expatriées) dans le groupe mais celles qui sont là montrent qu’elles ont de la qualité. C’est une bonne chose pour la suite.

wiwsport.com