Sadio Mané qui a subi une blessure au tendon externe du genou droit juste avant la Coupe du monde qui l’a empêché d’être au Qatar. Le temps d’arrêt estimé était compris entre trois et quatre mois. Et selon son entourage interpelé par Mundo Deportivo, on se rapproche de cette durée pour le retour du Ballon d’Or africain.

Si son coach au Bayern a fait espérer son retour imminent, l’attaquant sénégalais devra avoir besoin de plus de temps pour être apte. Nagelsmann a laissé espérer qu’il pourrait arriver à temps, mais sans triomphalisme : « Si tout se passe parfaitement, je pourrais jouer contre le PSG, mais il faudrait que tout se passe très, très bien. Cependant, je ne ferai pas de prédictions concrètes car je ne suis pas en mesure de le faire non plus », assure le jeune technicien allemand.

Mané s’entraîne déjà, toujours au ralenti. Il est animé et impatient de réapparaître. Aucun scénario n’est exclu, mais pour l’instant tout porte à croire qu’il faut perdre le match aller contre le PSG. « Même si la reprise est en bonne voie, le match aller contre le PSG arrive trop tôt. Avant de disputer le match contre le PSG, il faudrait qu’il retrouve d’abord les pelouses de la Bundesliga », a assuré son entourage à Mundo Deportivo.

🚨 ¡NOTICIA! Sadio Mané está casi descartado para el partido de ida de octavos de final de la Champions contra el PSG. Aunque la recuperación va por buen camino, su entorno cree que competir en el Parque de los Príncipes el 14 de febrero es precipitado.#UCL #PSG #Bayern pic.twitter.com/WdI2PEoxzH — Dani Gil (@danigilopez) January 23, 2023

