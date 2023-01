La Côte d’Ivoire a battu l’Ouganda 3-1 au cours d’une rencontre très excitante, dimanche, lors du CHAN TotalEnergies 2022 au stade Nelson Mandela de Baraki, en Algérie, et s’est qualifiée pour les quarts de finale.

L’équipe de Soualiho Haidara s’est accrochée pour enregistrer sa première victoire dans le tournoi. Les Éléphants poursuivent l’aventure. Ce n’est que la deuxième fois que les Eléphants locaux passent par la phase de groupe, après avoir terminé troisième lors de l’édition 2016 au Rwanda.

Un homme s’est parfaitement illustré lors de cette confrontation : Sankara William Karamoko. Le numéro 9 des Éléphants était l’homme à tout faire. On l’a vu en attaque, son secteur de jeu, à la construction mais aussi en défense, un véritable travail de sape accompli par le joueur de l’Asec Mimosas “je pourrai donner ma vie pour cette équipe et pour mon pays. Cette qualification pour les quarts de finale me tenait à coeur” a déclaré le jeune homme de 19 ans.