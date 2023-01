Villarreal s’est imposé à l’arrachée ce dimanche après-midi en Liga face à Girona (1-0), à l’occasion de la 18e journée. Longtemps mis en échec par le club catalan et son gardien de but argentin Paulo Gazzaniga, auteur de pas moins de huit arrêts, les pensionnaires du Stade de La Cerámica s’en sont finalement sortis grâce à un penalty transformé par Dani Parejo (90e+11).

Au cours de cette rencontre, Quique Setién a vu Jorge Cuenca sortir sur blessure dans l’heure de jeu (61e). Déjà privé du capital Raul Albiol, l’entraîneur de Villarreal en a donc profité pour faire entrer Mamadou Mbacké Fall, un habitué de l’équipe B, en D2 d’Espagne. Il s’agissait donc-là de la première apparition en Liga du jeune défenseur sénégalais, qui a joué en Coupe du Roi cette saison.

Not one, but two @LaLigaEN debuts today for talented youngsters 💛.

Congratulations, Diego Collado and Mamadou Mbacke Fall 👏!#VillarrealGirona pic.twitter.com/A9hmtZ90Nj

— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) January 22, 2023