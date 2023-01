Devenu Sochalien depuis 2020, Joseph Lopy qui n’a disputé aucun match en Ligue 2 cette saison souhaiterait quitter le club.

C’est une saison difficile pour le joueur de 30 ans. Depuis le départ d’Omar Daff, Joseph Lopy n’a pas réussi à trouver sa place dans l’effectif. Seulement 2 matchs disputés avec l’élite et c’est en Coupe de France. En plus du problème de temps de jeu, sa longue blessure. Lopy était victime d’une grave blessure, une fracture à la cheville le 8 août passé, lors d’un match amical en présaison. ll a fait son retour sur le banc sochalien en novembre mais reste souvent absent de l’effectif, qui est désormais dirigé par l’ancien international français : Olivier Guegan.

Conséquence : le Champion d’Afrique souhaiterait quitter le club « le plus rapidement possible » a-t-on appris. Son contrat prendra fin en juin prochain. Pour le moment, il n y a pas de prétendants pour lui dans ce mercato d’hiver. Mais si le joueur demande à partir, sans doute il connaît sa prochaine destination. Formé à Diambars FC, ses blessures et son temps de jeu faible peuvent expliquer son absence dans la tanière depuis le sacre.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @FCSMStats – En manque conséquent de temps de jeu, Joseph Lopy a demandé à quitter Sochaux le plus RAPIDEMENT possible ! pic.twitter.com/vaQUYwmjL2 — 🇺🇦 (@FCSMStats) January 22, 2023

