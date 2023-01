Arrivé l’été dernier à Nottingham Forest en provenance de Mayence, Moussa Niakhaté n’a pas encore vraiment eu l’occasion de montrer l’étendue de ses capacités. La raison ? Une blessure à l’ischio-jambier contre West Ham, le 14 août dernier, a coupé l’intégration au City Ground du défenseur international sénégalais de 26 ans, dont la convalescence a mis plus de temps que prévu.

Mais désormais, l’ancien joueur du FC Metz et de Valenciennes, qui n’a disputé que deux matchs avec Nottingham Forest, est proche de retrouver les terrains. Car, selon les informations de Forest Review, Niakhaté reprendra l’entraînement collectif cette semaine. Une bonne nouvelle pour la formation de Steve Cooper, 13e de Premier League grâce à ses derniers résultats.

#NFFC defender Moussa Niakhaté is set to return to full training next week.

The Senegalese has been ruled out since the Reds’ 1-0 win over West Ham in August. pic.twitter.com/OZD7dVX4RV

— Forest Review (@Forest_Review) January 19, 2023