Malgré le discours de son agent en décembre passé, pour indiquer leur volonté de quitter Le Pirée, Pape Abou Cissé n’est toujours pas proche d’un départ, à quelques jours de la fin du mercato hivernal. Selon un journaliste grec Giannis Chorianopoulus, qui est aussi le rédacteur en chef du journal Sport Time, l’Olympiakos a refusé une offre officielle. En effet, le club français en Ligue 1, Montpellier SC a proposé au club grec la somme de 2,5 millions d’euros. L’offre a été rejetée.

Rappelons qu’il y a quelques jours, nous vous informions de l’intérêt du club italien la Salernitana. Ce dernier aussi serait en discussions avec l’Olympiakos mais le club grec aurait réclamé 4 millions d’euros. Ce qui pourrait expliqué le refus de la proposition de Montpellier qui dépasse un peu la moitié de la somme réclamée.

Peu utilisé cette saison, le défenseur central de 27 ans ne manque pas de prétendants. Cela depuis plusieurs mercatos qui l’ont d’ailleurs conduit à un prêt à Saint Etienne en janvier 2021. Son contrat avec l’actuel 3e de la Super League prendra fin en juin 2024.

❗️ Montpellier made an €2,5m. official offer for Olympiacos CB Pape Abou Cissé. Offer has been rejected🔴@olympiacosfc @MontpellierHSC #Olympiacos #MHSC #TeamMHSC

— Giannis Chorianopoulos (@choria80) January 21, 2023