En difficulté cette saison, Everton souhaiterait se renforcer avec Iliman Ndiaye cet hiver.

Dix-neuvième de Premier League et éliminé des deux coupes nationales, Everton se concentre sur le marché des transferts pour renforcer son effectif délicat pour mieux affûter les armes dans sa lutte pour le maintien. En attaque, les Toffees ont déjà ciblé plusieurs profils et se rapprocheraient même de leur première recrue offensive.

En effet, la formation de Frank Lampard serait très proche de la signature de l’attaquant néerlandais de Villarreal Arnaut Danjuma. De plus, l’ancien joueur de Bournemouth pourrait être suivi par un international sénégalais : Iliman Ndiaye. D’après les informations du The Sun, l’attaquant de Sheffield United est une priorité pour la direction d’Everton.

Ces derniers auraient même un plan pour le joueur de 22 ans et prépareraient déjà leur offre : trouver les fonds nécessaires pour pouvoir offrir 15 millions d’euros aux Blades. Une somme qui semble tout de même inférieure aux attentes de Sheffield United pour son meilleur buteur et meilleur passeur en Championnat cette saison (10 buts, 7 passes décisives en 28 matchs), et qui ne serait pas vendeur.

wiwsport.com