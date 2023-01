Sa première expérience en dehors du Sénégal n’aura duré que 6 mois. L’attaquant Ngagne Fall n’est plus un joueur de l’Ittihad Tanger a-t-on appris.

Arrivé dans le club marocain en août passé, l’attaquant de 23 ans n’est plus lié au club marocain. Wiwsport a appris que le joueur et le club ont résilié le contrat d’un commun accord. Ngagne Fall n’a pas eu un temps de jeu espéré cette saison avec 8 matchs disputés sur 14 journées pour seulement 363 minutes au compteur.

Du coté de l’Ittihad, en plus du rendement faible du joueur, 0 but marqué. Il y a aussi un vent nouveau qui souffle avec une nouvelle équipe qui dirige : président et entraîneur. Le club marocain est actuellement lanterne rouge du classement en Botola Pro 1.

Le co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Génération Foot (13 buts), Ngagne Fall est toujours convoité au Sénégal. Le Jaraaf serait toujours intéressé par le joueur qui toujours espère évoluer en dehors des frontières sénégalaises.

