Ce dimanche (19h), à Annaba et sur la pelouse du stade 19 mai 1955, l’équipe nationale locale du Sénégal disputera son dernier match de poules face à la RDC. Dans cette rencontre décisive, un résultat positif pour les Lions Locaux est impératif.

Classé deuxième du groupe B avec 3 points au compteur derrière l’Ouganda, tombeur des Lions Locaux lors de la deuxième, le Sénégal attendue pour avoir plus d’efficacité dans le dernier geste, n’aura plus droit à l’erreur face à la RDC. Dans ce match dont le coup d’envoi sera donné à 19h GMT, les formations se tiennent dans un mouchoir de poche, et le vainqueur sera qualifié pour les quarts de finale. Toutefois, les partenaires de Mamadou Sane restent en ballottage favorable puisqu’un petit point du nul leur suffirait pour valider le billet des quarts.

Ce qui serait une première pour la sélection sénégalaise depuis sa deuxième participation en 2011 et son élimination, à ce stade de la compétition après avoir terminé 3e de son groupe. Pour le sélectionneur des Lions, face à une équipe qui sait « manier » le ballon la concentration sera l’une des clés du match. « C’est une rencontre pour laquelle il faut beaucoup se concentrer et éviter surtout les erreurs individuelles. En général, c’est des matchs qui se jouent sur des détails. Nous ferons tout pour ne pas faire certaines erreurs et essayer de faire déjouer l’adversaire. Quand même la RD Congo est une équipe joueuse qui sait très bien manier le ballon et nous le savons. Nous les avons bien observés et je préfère m’arrêter là », estime Pape Thiaw, en conférence de presse.

S’agissant de l’inefficacité affichée par les Lions qui ont raté deux penaltys et comptent seulement d’un petit but, Mamadou Sane assure que lui et ses coéquipiers vont monter un autre visage. «Nous y avons travaillé et vous verrez lors de notre prochain match. Contre l’Ouganda, nous étions persuadés que nous allions gagner le match mais c’est le contraire qu’on trouve sur le terrain. Mais, nous avions un bon état d’esprit contre l’Ouganda. On a tiré les enseignements de cette défaite contre l’Ouganda. Chacun va jouer sa partition contre la RDC et nous allons nous améliorer pour remporter la victoire. Face à la RD Congo, nous allons montrer un autre visage plus conquérant. Et nous allons les battre dimanche », estime le latéral de Guediawaye FC.

