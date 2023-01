Les Lions ont lancé les festivités. Dominateur, le Sénégal mène logiquement à la mi-temps face à la RD Congo et fait un grand pas vers les quarts de finale.

Tout comme se déroule actuellement sans encombre pour les hommes de Pape Thiaw. Obligée de gagner pour ne pas passer par la calculette quant à une qualification pour les quarts de finale du CHAN, l’Equipe Nationale du Sénégal tient bon face à la RD Congo. A la pause, Lamine Camara et ses partenaires dominent et mènent au score sur un but d’Ousmane Diouf (23e).

Alors que les Léopards jouent désormais en infériorité numérique après l’expulsion de Kevin Mondeko, coupable d’une grossière frappe à l’entrée de la surface de réparation congolaise, les Lions devront tenter de rapidement faire le break, d’autant plus qu’ils se sont créés beaucoup d’occasions. En attendant, ils sont actuellement à la première place du Groupe B car l’Ouganda est en train de perdre devant la Côte d’Ivoire (1-2).

